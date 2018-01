E luce fu in largo Brambilla dopo mesi di buio pesto: esultano i residenti

Il buio pesto era calato lo scorso mese di novembre quando in largo Brambilla i lampioni hanno smesso di accendersi. Un disagio che in una delle traverse di via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, estrema periferia est della Capitale, ha creato non poche difficoltà ai residenti che già a partire dal tardo pomeriggio hanno utilizzato le torce per far luce. Al fianco di Mario, disabile al 100%, e di altri residenti si è schierato il gruppo PD del Municipio VI e in particolare il consigliere dem Gianfranco Gasparutto che al nostro giornale aveva dichiarato: “Siamo determinati a trovare una soluzione”. E la soluzione è arrivata: sabato 30 dicembre tecnici Acea hanno ripristinato l’illuminazione in largo Brambilla.

Ripristinato il funzionamento dei lampioni

Gli interventi per il ripristino della luce si sono svolti in due giornate: in un primo tempo le operazioni hanno ripristinato solo parzialmente l’accensione, poi tutti i lampioni sono stati accesi. Capodanno con la luce quindi a largo Brambilla che dopo questo intervento resta in attesa della riqualificazione dell’area e del completamento dei lavori come lo stabile dedicato ai ragazzi autistici. “Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati alla risoluzione del problema” il commento di Mario.

"Trovare una soluzione è stata la nostra priorità"

“Sono davvero molto felice del risultato raggiunto – ha commentato Gasparutto che in questi giorni si è battuto soprattutto con Acea – rimettere in funzione i lampioni di largo Brambilla è stata una priorità e per questo voglio ringraziare il PD romano, Casu e Angelucci, l’onorevole Morassut e l’onorevole Coccia per aver lanciato un appello focalizzando l’attenzione sui disagi che un disabile vive nella nostra città”.