Torre Gaia, immobile confiscato alla mafia diventerà una struttura per donne vittime di violenza

Un appartamento dal valore catastale di circa 500mila euro è stato acquisito al patrimonio del Comune di Roma, poi trasferito al Municipio VI, e diventerà una struttura protetta per donne vittime di violenza. Siamo a Torre Gaia, a ridosso della via Casilina, non distante dall’omonima fermata della linea c della metropolitana: anche qui la banda della Magliana aveva lasciato un segno prima dello scioglimento. E sarà proprio la casa di un membro della banda, un immobile di lusso in via di Valle Alessandra, ad assumere da questo momento in poi una finalità sociale.

Un bando di gara assegnerà l’immobile confiscato a una struttura di semi autonomia

Sarà un bando di gara ad assegnare, nei prossimi mesi, l’immobile confiscato alla banda della Magliana, prima però verrà adeguatamente risistemato. Destinatario dell’utilizzo sarà una struttura di semi autonomia. Intanto: “Stiamo già lavorando alla presa in carico di altre strutture confiscate alla criminalità organizzata per destinarle a finalità sociali, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio” ha anticipato Katia Ziantoni, assessora al patrimonio della giunta Romanella, a Roma Today.

Ziantoni: "Un risultato che risponde a esigenze sociali"

La manifestazione di interesse per questo ed altri immobili era stata espressa nel corso dei tavoli convocati presso la Prefettura e poi comunicata con diverse note scritte indirizzate al Dipartimento Patrimonio per la consegna al Municipio VI. “È un risultato importante perché risponde a bisogni sociali manifestati dall’organo decentrato e rispecchia gli indirizzi politici espressi dalle commissioni patrimonio, sociale e pari opportunità – ha aggiunto la delegata al patrimonio del parlamentino di viale Cambellotti - Ringrazio l’Assessorato al Patrimonio del Comune di Roma per aver prestato attenzione alle esigenze del nostro territorio e per il supporto dimostrato nelle operazioni di valorizzazione del patrimonio che stiamo portando avanti”.



