Viale Santa Rita da Cascia: incendiati i rifiuti fuori dai cassonetti

Sono stati incendiati i rifiuti lasciati fuori dai cassonetti in viale Santa Rita da Cascia, nel quartiere Tor Bella Monaca. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di lunedì 2 gennaio. I residenti hanno commentato così gli eventi: "In questa strada la spazzatura viene ritirata in maniera sistematica e anche le strade vengono spazzate".

Gli episodi dello scorso lunedì non sono episodi sporadici. Negli ultimi mesi infatti, già in altre occasioni, sono stati dati alle fiamme i rifiuti lasciati fuori dai cassonetti in viale Santa Rita da Cascia. Addirittura nei mesi estivi, qui a Tor Bella Monaca, è andata in scena una vera e propria rivolta dei rifiuti, con cassonetti incendiati e sacchi di spazzatura lanciati in strada, momenti di tensione sedati dall'arrivo delle forze dell'ordine.

"La presenza dei rifiuti tra le strade - hanno commentato i residenti - è decisamente inferiore rispetto ai mesi estivi". Sulla pulizia e lo svuotamento dei cassonetti: "Il ritiro della spazzatura avviene in maniera sistematica, addirittura qui, in viale Santa Rita da Cascia, passa anche il camion con il "braccio meccanico" a rimuovere i rifiuti a terra".

Non è tutto: "Perfino le strade vengono spazzate negli ultimi tempi, vivo qui da molti anni - ha concluso una residente - non ricordo di aver mai visto uno spazzino prima di ora". Eppure, nonostante i rifiuti vengano raccolti qui capitano ancora episodi legati all'incendio dei sacchetti: "Un fenomeno molto strano - aggiungono altri residenti - ora le strade sono molto più pulite".