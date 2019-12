Incendio a Torre Angela: mansarda in fiamme, evacuati abitanti di una palazzina

Sono stati evacuati a scopo precauzionale gli abitanti di una palazzina di Torre Angela interessata da un incendio in un locale adibito in mansarda all'ultimo piano di un immobile di via del Torraccio di Torrenova. Le fiamme sono divampate poco dopo le 23:00 di lunedì 2 dicembre, poi la chiamata ai soccorritori.

Sul posto sono intervenuti per primi i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, in ausilio ai pompieri gli agenti delle volanti e del commissariato Casilino di polizia assieme alle ambulanze del 118.

Evacuati i residenti a scopo precauzionale i pompieri hanno eseguito le verifiche nell'immobile dichiarando momentaneamente inagibile solamente la mansarda dove è divampato l'incendio, scoppiato per cause ancora in via di accertamento.

Spente le fiamme i residenti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.