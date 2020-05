Infiltrazioni d’acqua nella torre "gialla". Le paure di Tor Bella Monaca: "Crolleremo come le torri gemelle"

“Le infiltrazioni stanno deteriorando gli appartamenti di quattro piani, continuiamo a richiedere interventi ma non riceviamo nessuna risposta”. A parlare è Orsola, una inquilina della torre “gialla” (comunemente chiamata così perché gli interni dei balconi sono tinteggiati di giallo) alta 15 piani, in largo Mengaroni a Tor Bella Monaca che denuncia lo stato di abbandono e la mancanza di manutenzione, soprattutto straordinaria, all’interno degli appartamenti del Comune.

Da novembre 2019, un guasto alle tubature idriche ha causato una perdita d’acqua che dal quarto piano ha raggiunto perfino il piano terra e dai bagni si sta espandendo anche nei corridoi, sfiorando in alcuni casi i fili elettrici. “Una condizione pericolosa e assurda quella che stiamo vivendo – ha spiegato ancora Orsola – Da giorni sono al telefono per chiedere un pronto intervento ma dopo lunghe attese mi viene chiesto di inviare una mail. Non è mai successo, nonostante la manutenzione sia sempre stata carente in questi vent’anni, che nessuno si facesse carico del problema, nemmeno il pronto intervento”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli inquilini della torre gialla non si arrendono e annunciano battaglia: “Se non ci mobilitiamo per ottenere una soluzione, le nostre case crolleranno come le torri gemelle. Le istituzioni si ricordano di noi solo per i blitz, non è più tollerabile” ha concluso Orsola.