Torri, gli insediamenti abusivi tornano sul tavolo di Romanella: il Pd chiede la bonifica

"Gli accampamenti abusivi a Tor Bella Monaca e Torre Maura necessitano di bonifica immediata". E' questa la richiesta di un consiglio straordinario che il gruppo PD delle Torri presenta al minisindaco Romanella e al presidente dell'aula Ilaria. L'obiettivo? "Affrontare e risolvere tempestivamente questi problemi". Il documento porta la firma dell'intero gruppo dem, della Lista Marchini e di Nicola Franco, capogruppo FdI.

Le motivazioni alla base della richiesta sono sempre le stesse, quindi che il Municipio VI è il più periferico di tutti e su cui insiste la più grande baraccopoli d'Europa, in via di Salone per l'appunto. Non solo. A questa va ad aggiungersi la mancata bonifica degli ultimi mesi e il fenomeno dei roghi tossici che dagli insediamenti proviene.

"In questo ultimo periodo abbiamo ricevuto decine di segnalazioni e abbiamo incontrato molti cittadini, disperati per il proliferare di accampamenti abusivi che negli anni passati sono sempre stati tenuti sotto controllo impedendo che diventassero grandi, attraverso numerosi sgomberi e bonifiche – ha commentato Mariano Angelucci, responsabile forum periferie Pd Roma - Questo non sta avvenendo più e nel VI Municipio ci sono alcuni casi che stanno rendendo la vita dei cittadini impossibile senza che nessuno degli amministratori 5stelle se ne preoccupi".

E così Angelucci ha sviscerato l'elenco: "Tra questi, il campo abusivo sito tra via Aspertini e via di Tor Bella Monaca e quello in viale di Torre Maura vicino i palazzi del "Il messaggero", quello sito all'incrocio tra Viale dei Romanisti e Viale Togliatti, inclusa la "fossa" in cui sono accampati centinaia di persone". E alludendo a tutte le conseguenze che presenze così hanno determinato nel tempo, Angelucci ha continuato: "Per questo motivo, attraverso il gruppo del Partito Democratico del VI municipio, abbiamo presentato la richiesta di un consiglio straordinario per affrontare e risolvere tempestivamente questi problemi e ringraziamo gli altri consiglieri di opposizione che hanno voluto sottoscrivere la nostra richiesta e aspettiamo insieme i cittadini il giorno del consiglio perché il partito democratico è al loro fianco".