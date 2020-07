VI municipio: nasce il coordinamento di “Italia Viva”

“Italia Viva” sbarca al sesto municipio: per il partito di Matteo Renzi si apre una nuova sfida. Nella giornata di mercoledì, presso il centro commerciale “I granai” sono stati nominati, a margine di una presentazione editoriale, i coordinatori dei 15 municipi di Roma. Per le Torri è Marco Argenti il coordinatore municipale, già proiettato nel 2021.

Marco Argenti è stato già consigliere municipale con la giunta Scipioni e all’ultima tornata elettorale, quella del 2016, ha ottenuto 533 preferenze risultando tra i primi tre più votati in municipio senza però la possibilità di entrare in consiglio. Un’occasione che alle prossime elezioni non vuole assolutamente farsi sfuggire.

"La politica dei veti e dell’incompetenza ha bloccato il tessuto sociale e produttivo della città, Roma ha bisogno di energie competenti, di amministratori capaci, che conoscono il territorio e che sappiano attuare politiche al passo con i tempi, per questi motivi ho deciso di aderire ad “Italia Viva”- ha detto Marco Argenti - I fallimenti di quest’amministrazione sono sotto gli occhi di tutti, e questo è ancora più evidente nelle periferie, i buoni propositi da soli non bastano, serve conoscenza del territorio e delle pratiche amministrative”.