Un tesoro al decimo piano: 2500 libri sulle torri di viale Santa Rita da Cascia

C’è un “tesoro” nascosto al decimo piano di una delle torri di viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca, nella estrema periferia Est della città. Una stanza piena di libri: “Ne ho catalogati 800 ma ce ne sono più di 2.500” racconta Maria Grazia che questo “tesoro” lo ha costruito negli anni perché: “La mia missione più grande è quella di avvicinare quante più persone possibili alla lettura”. E per fare in modo che questo avvenga Maria Grazia, che per buona parte della sua vita è stata una bibliotecaia, concede anche in prestito i suoi libri. Non solo. “All’interno della stanza, ormai, considerata la mole di libri non c’è più molto spazio ma ci sono due poltrone e un piccolo tavolo, chi vuole può venire a leggere anche qui” ci racconta. Ovviamente, l’ingresso è consentito solo a persone di fiducia poiché la biblioteca si trova all’interno del suo appartamento.

Maria Grazia è venuta a vivere a Tor Bella Monaca all’età di 24 anni ma già da prima ha iniziato a coltivare la sua più grande passione, la lettura e quindi i libri. Gran parte dei volumi custoditi nella ricca biblioteca li ha comprati a sue spese, qualcuno le è stato regalato dai suoi figli e dai suoi nipoti. Maria Grazia, inoltre, non ha mai smesso di incontrare il “gruppo di donne” che ha contribuito a fondare agli inizi degli anni ’90, neppure ora che è in pensione da dieci anni. E così quando “le ragazze” si riuniscono si parla di libri ma anche di tematiche sociali.

Nella biblioteca di Maria Grazia i libri raccontano storie di ogni genere, dai fumetti ai libri impegnati, ci sono romanzi e gialli. Eppure è la storia di Maria Grazia, la sua tenacia e la sua passione, il libro più bello della biblioteca.