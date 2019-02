Le scuole delle torri si rifanno il look: dopo via Merope, ritrutturazioni per altri cinque istituti

Intervento di restyling e anche di adeguamento strutturale alla scuola di via Merope, nel quartiere Torre Angela. I lavori iniziati nei giorni scorsi, proseguiranno ancora per portare a compimento l’intera “ristrutturazione” della scuola. Questo intervento, che rientra nell’ambito della manutenzione straordinaria, è stato finanziato con mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Dopo Torre Angela, seguono interventi anche in altri quartieri del Municipio VI.

Alla scuola di via Merope adeguamento anticendio e impianto di illuminazione

“La struttura è stata interessata inizialmente da lavori di adeguamento all’impianto antincendio e nei prossimi giorni verrà risistemato anche l’impianto di illuminazione – ha spiegato Giuseppe Agnini, presidente della commissione lavori pubblici di viale Cambellotti – quello esistente, infatti, non è sufficiente. Oltre questo di provvederà anche alla sistemazione delle parti interne e alla ritinteggiatura delle pareti”.

Altre cinque scuole saranno oggetto di restyling: ecco quali

I prossimi istituti scolastici inseriti nell’elenco delle strutture oggetto di interventi di adeguamento antincendio e di opere di rifinitura sono: le scuole elementari in via Orafi e via Aspertini 325, la scuola materna viale di Torre Maura, di via del Torraccio di Torrenova e di via Rugantino.