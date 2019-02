Lo "stradone" di Tor Bella Monaca si rifà il look, lavori sulle rampe di accesso al Raccordo

Lo “stradone” di Tor Bella Monaca sta per indossare un nuovo “abito”: ai nastri di partenza gli interventi di manutenzione straordinaria su parte di via di Tor Bella Monaca. La lunga lingua di asfalto che taglia in due il quartiere di periferia avrà tratti più sicuri e senza buche.

Prima le rampe di accesso al GRA poi i tratti più ammalorati della via

“Si inizierà con il rifacimento del manto stradale sulle rampe di collegamento al grande raccordo anulare e si procederà poi con i tratti della strada maggiormente ammalorati” ha spiegato Giuseppe Agnini, presidente della commissione lavori pubblici del Municipio VI. Agnini ha puntualizzato: “Abbiamo spinto con molta determinazione perché questi lavori si facessero e saranno finanziati e realizzati dal Dipartimento Simu”.

Il costo dei lavori si aggira intorno al milione e mezzo di euro

Altri interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato il quartiere fino ad ora, hanno riguardato via dell’Archeologia: la strada è stata rifatta nell’estate del 2018 e il costo dei lavori, inaugurati anche dalla sindaca Raggi, si è aggirato intorno al milione di euro. Tra le strade di Tor Bella Monaca anche viale Cambellotti, via Villabate e via di Torrenova hanno subito interventi di restyling all’interno della manutenzione ordinaria. “I lavori sulle rampe di via di Tor Bella Monaca hanno un costo di circa un milione e cinquecentomila euro” ha concluso Agnini.