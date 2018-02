Marcia fascista a Torre Angela in ricordo delle foibe: la Lega sta con Azione Frontale

La marcia commemorativa per il giorno del ricordo delle Foibe organizzata da Azione Frontale trova il consenso della Lega che difende i fascisti e condanna il Partito Democratico. In particolare condanna l’appello lanciato da Matteo Orfini affinché la marcia prevista in calendario per il 10 febbraio a Torre Angela non si svolga.

"La sinistra è allo sbando"

A commentare la posizione del PD è Barbara Mannucci, candidata con la Lega alla Camera nello stesso collegio di Orfini, a Torre Angela appunto: “Apprendo con stupore che il PD vorrebbe impedire la pacifica manifestazione organizzata dall'Associazione culturale Azione Frontale per il ricordo della tragedia delle Foibe in programma sabato prossimo nel quartiere Torre Angela. Tutto ciò dimostra che la sinistra presente non solo nel nostro paese, ma anche nella Capirale d'Italia, è ormai allo sbando e a corto di argomenti elettorali validi in vista delle prossime elezioni".

Mannucci: “Parteciperò alla manifestazione”

"La sinistra e il PD in particolare - aggiunge Mannucci - hanno probabilmente dimenticato che la giornata del ricordo per l'eccidio delle Foibe ha avuto un riconoscimento anche dalla nostra Repubblica parlamentare. Definire fascistello chi prenderà parte all'iniziativa, dunque, non può essere che retorico e ancorato a un dopoguerra superato da ben 70 anni di storia”.

Da qui l’adesione alla marcia: “Personalmente parteciperò alla manifestazione”. Non solo, Mannucci ha anche lanciato un monito al suo avversario: "Sia Matteo Orfini, che LEU che il resto delle forze politiche che lotteranno contro di me per raggiungere un posto in Parlamento in questo collegio la prossima volta evitino di mettere in mezzo dei poveri innocenti periti sotto le scure del dittatore comunista Tito e si concentrino su temi di attualità ben più urgenti e preoccupanti".

