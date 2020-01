Tor Bella Monaca: al liceo Amaldi un laboratorio di scienze per ampliare l’offerta formativa

Al liceo “Edoardo Amaldi”, tra le eccellenze del panorama scolastico cittadino, è stato realizzato e inaugurato un nuovo laboratorio di scienze all’interno dei locali grazie alla collaborazione con Labozeta Spa. Un taglio del nastro, quello avvenuto nella giornata di lunedì, che rappresenta per “il baluardo culturale della periferia romana” un’occasione di ampliamento dell’offerta formativa che già consiste in tre indirizzi: scientifico, linguistico e classico.

Liceo Amaldi, baluardo culturale della periferia romana

Il liceo Amaldi di via Parasacchi a Tor Bella Monaca, cuore della periferia romana, intercetta un’importante domanda di cultura che il territorio esprime, motivo per cui la priorità è da sempre quella di favorire una qualità didattica che funga anche da promozione socio-culturale. È per questa ragione che il liceo ha sempre cercato di porsi come punto di riferimento nel territorio offrendo agli studenti realtà di alto spessore educativo e formativo.

Labozeta: "Il laboratorio è un valore aggiunto"

“Abbiamo inaugurato un altro spazio scientifico in uno degli istituti più frequentati della capitale. Un valore aggiunto importantissimo – lo ha definito Claudio Zianna di Labozeta Spa - A garanzia di condizioni ideali nei processi laboratoriali di qualità che, siamo sicuri, potranno in futuro creare nuovi saperi e nuove opportunità”.