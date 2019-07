Tor Bella Monaca: sul "vialone" luci accese di giorno e spente di notte

Lampioni accesi di giorno in molte delle strade dei quartieri del Municipio VI: da Tor Bella Monaca a Borghesiana. E se in alcuni casi, le luci poi restano accese anche di notte, su via di Tor Bella Monaca, meglio conosciuto come “il vialone”, l’illuminazione pubblica manca dal calar del sole all’alba. Un disagio che i cittadini denunciano a gran voce: “Non è possibile assistere ad uno spreco così di denaro pubblico – ha spiegato Eva, una residente di 65 anni – La sera questa zona diventa pericolosa, al buio ancora di più”. Alle sue parole fanno eco quelle di Anna, sua coetanea: “Siamo completamente abbandonati”.

Luci accese di giorno da Tor Bella Monaca a Borghesiana

Intanto anche via Parasacchi, via Aspertini, via Conti e via di Borghesiana, per citarne alcune, vivono il disservizio con luci dell’illuminazione pubblica accese di giorno. “Tutti i giorni giungono segnalazioni da ogni parte della città – ha denunciato Dario Nanni, consigliere del Municipio VI e responsabile di Italia In Comune di Roma e provincia - Ricordo che l'azienda Acea, di cui il Comune di Roma è azionista di maggioranza al 51 per cento, è la stessa che è tenuta a rispettare un contratto di servizio che prevede interventi risolutivi in tempi stretti”. Ha concluso: “Ma se dopo mesi di segnalazioni il risultato è questo vuol dire che il Comune di Roma, e in primis la commissione lavori pubblici, non svolge il suo ruolo di controllo su Acea, rispetto agli impegni che la stessa azienda deve onorare sulla base del contratto di servizio”.

Dal Municipio: “Solleciteremo l’azienda”

Dal Municipio intanto fanno sapere: “Sono inconvenienti che avvengono quasi sempre in concomitanza di lavori sul territorio e verifiche sugli impianti, abbiamo segnalato già in passato il disservizio e lo faremo ancora” ha precisato Sergio Nicastro, assessore ai lavori pubblici della giunta Romanella.