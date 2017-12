A Torre Angela agli addobbi natalizi ci pensano i commercianti

Un iter burocratico lungo che ha portato però ai risultati sperati: in via del Torraccio di Torrenova e in via di Torrenova sono state installate le luminarie in occasione delle festività natalizie. L’idea, nata dal comitato di quartiere Torre Angela, è stata finanziata dai commercianti della zona.

Un lavoro di sinergia tra commercianti e comitato di quartiere

“Abbiamo contattato un’azienda che si occupa di installazione luci chiedendo un preventivo di spesa – ha spiegato Giuseppe Ferone del comitato di quartiere – una volta ottenute le informazioni necessarie abbiamo chiesto l’adesione dei commercianti”. Diretti interessati dell’iniziativa, dunque, i negozi collocati sulle artierie principali del quartiere: “Il costo di ogni arcata – ha continuato Ferone – si aggira intorno ai 140 euro, è questa la cifra chiesta ai commercianti ma – ha puntualizzato – alcuni esercizi commerciali di più ampie dimensioni hanno contribuito anche in maniera più generosa all’installazione delle luminarie”.

L’iter che ha portato all’installazione delle luminarie

I lavori di installazione sono iniziati lo scorso 8 dicembre e si sono conclusi due giorni più tardi ma prima di arrivare a questo risultato il comitato di quartiere ha dovuto affrontare un iter burocratico molto lungo. “Abbiamo presentato la richiesta in Municipio per l’autorizzazione – ha concluso Ferone – a questa abbiamo allegato la planimetria di quanto sarebbe stato realizzato, abbiamo atteso la firma dell’ingegnere, poi abbiamo avuto l’ok e l’8 dicembre sono partiti i lavori”.

