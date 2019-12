A Torre Angela arriva il Natale, il merito è dei commercianti

Tornano le luminarie a Torre Angela e anche questa volta, per il terzo anno consecutivo, sono i commercianti a rendere possibile il Natale nel quartiere. Già perché, su iniziativa del comitato di quartiere che ha fatto da collante tra l’azienda e i negozianti, sono sempre di più le attività commerciali ad aderire.

Nuove strade addobbate per il Natale

“Quest’anno hanno aderito anche alcuni commercianti di via dei Centauri – ha spiegato al nostro giornale Giuseppe Ferone, del comitato di quartiere Torre Angela – e Grazie a questa adesione sono state installate anche qui le luminarie per il primo anno oltre alle installazioni sulle strade più centrali del quartiere”. Arcate luminose da un palo all’altro della luce, decorazioni natalizie: “Abbiamo a cuore il nostro quartiere e lavoriamo perché ogni anno le installazioni siano sempre più belle, nonostante sia dimenticato da tutti, in primis dalle istituzioni” ha concluso Ferone.

Anche a Nuova Ponte di Nona e Finocchio i commercianti organizzano il Natale

Oltre Torre Angela, anche Nuova Ponte di Nona quest’anno ha addobbato con luci e stelle le strade del quartiere grazie alla generosità di cento commercianti che hanno aderito all’iniziativa promossa dal comitato. Anche a Finocchio i commercianti si sono organizzati per consentire l’arrivo del Natale in via Fontana Candida ma nei giorni scorsi sono stati derubati di luminarie, addobbi e infine dei veri abeti acquistati per i bambini.