Tor Bella Monaca: l'appartamento è un magazzino di stoccaggio della droga

Una base dello spaccio al civico 64 di via dell'Archeologia. I carabinieri hanno scoperto a Tor Bella Monaca un vero e proprio magazzino di stoccaggio della droga e dei ricavi della vendita al dettaglio da parte dei pusher.

I militari hanno sequestrato ben 671 dosi di cocaina – pari a circa 309 gr. di stupefacente – 865 euro in contanti, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle singole dosi, il tutto nascosto nei locali tecnici del complesso residenziale.

La cocaina, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati, mentre gli spacciatori sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

Poco dopo, a finire in manette – sempre in via dell'Archeologia - è stato un 33enne: l'uomo, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e 190 euro, probabile provento dell'attività di spaccio.