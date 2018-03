Mannucci a Tor Bella Monaca: “Al Pd la sede non serve più. La prendiamo noi della Lega"

La Lega ha battuto il PD nel collegio 05 Torre Angela: la candidata Barbara Mannucci ha portato a casa circa 49mila preferenze a dispetto delle 31mila circa totalizzate dal candidato dem, nonché presidente del partito, Matteo Orfini, eletto poi grazie al proporzionale. E se in guerra e in amore non ci sono regole, a Tor Bella Monaca sembra valere il principio secondo cui “Chi vince si prende tutto”. Almeno, è questo il messaggio che l’onorevole Barbara Mannucci ha fatto passare in un servizio tv andato in onda su Tagadà, trasmissione de La7

Barbara Mannucci ritorna a Tor Bella Monaca

Barbara Mannucci, onorevole eletta con il PDL nel 2008 e rimasta in carica fino al 2013, aveva già “calpestato” il suolo di Tor Bella Monaca durante la campagna elettorale e lo aveva fatto insieme a Matteo Salvini. In quella occasione aveva mostrato a “tutta Italia” il disagio e il degrado del quartiere. A elezioni comunque perse (il centrodestra è stato infatti battuto dal M5s, ndr), Mannucci è tornata a Tor Bella Monaca e dopo una passeggiata tra alcune strada dove i cronisti di La7 hanno raccolto i commenti degli elettori di Salvini, l’onorevole ha commentato: “Al PD la sede non serve più, ce la prendiamo noi”.

“Paghiamo l’affitto e offriamo servizi al quartiere”

Immediata la reazione dei militanti del partito democratico che nella sede di via dell’Archeologia hanno trovato da poco la loro “nuova casa”. “Probabilmente l’onorevole Mannucci non sa che abbiamo un contratto regolare con l’Ater e non è una sede occupata, paghiamo regolarmente l’affitto – ha spiegato Nella Converti membro della segreteria del partito al Municipio VI - non solo è anche una sede storica e un punto di riferimento per i cittadini dove forniamo servizi gratuiti ai residenti”. Converti ha poi concluso: “La Lega soffia sul vento del razzismo e inasprisce ancora di più gli equilibri, questo territorio ha bisogno di soluzioni”.