Tor Bella Monaca: infiltrazioni alle pareti e muffa. Così si vive nelle case del Comune

L’intonaco dalle pareti dell’appartamento si è quasi completamente distaccato, le infiltrazioni hanno creato solchi e crepe non lontano dalle prese elettriche e dalle mura portanti. I soffitti sono ammuffiti, le mura corrose e gli ambienti umidi, soprattutto in cucina. Nell’appartamento appena descritto, sembra quasi incredibile a dirsi, vive una coppia di anziani.

Siamo a Tor Bella Monaca, in uno dei tanti alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dal Comune di Roma: alla torre 2 del civico 5 di via Arnaldo Brandizzi, la manutenzione è un miraggio e la sopravvivenza tra i disagi e le difficoltà è una conferma quotidiana. Lo sa bene chi vive in questo e in molti altri appartamenti della torre e del resto del quartiere; lo sa bene Massimo Musumeci che anni fa ha fondato il comitato di quartiere “Tor Bella Monaca Rinasce” per provare a restituire dignità agli inquilini delle case popolari del quartiere. Nei giorni scorsi è andato a protestare, insieme ad altri cittadini, al municipio: “Andremo anche in Campidoglio, ci organizzeremo tutti e sarà una grande protesta” ha spiegato a Roma Today.

Umidità, infiltrazioni. Addirittura l’acqua ingrossa le strutture e crea dei “rigonfiamenti” nei pavimenti verso il basso. Sarà con la relazione dei vigili del fuoco in mano, intervenuti per verificare la pericolosità dello stato dell’immobile, che gli inquilini andranno a bussare alla porta di Virginia Raggi e a ricordarle che “Nessuno deve rimanere indietro” era il motto della sua campagna elettorale. “Chiederemo ancora una volta il ripristino del funzionamento dei galleggianti alle pompe dell’acqua e la sistemazione degli immobili” ha concluso Musumeci, tanto arrabbiato e deluso quanto determinato ad andare aventi.

