Tor Bella Monaca: in viale Santa Rita da Cascia la manutenzione alle case popolari resta una chimera

“Dai rubinetti fuoriesce acqua nera ma questo è solo l’ultimo dei problemi che abbiamo riscontrato in ordine di tempo”. A parlare è un’inquilina della torre al civico 100 di viale Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca che da tempo risiede in un appartamento delle palazzine del Comune di Roma e che da anni, insieme ad altri, denuncia lo stato dell’immobile.

Dalla rottura delle pompe agli allacci abusivi

Un problema tira l’altro al civico 100 della via nel quartiere popolare della periferia est della città. “Anni fa l’incendio della palazzina, poi gli allacci abusivi alla corrente che, a cascata, hanno provocato una serie di danni come la mancanza dell’acqua corrente” hanno spiegato ancora dalla torre. Inoltre: “Sul tetto non c’è la guaina e quando piove gli appartamenti collocati agli ultimi piani si allagano” hanno aggiunto. Inoltre, come in molti altri contesti abitativi, anche in questa torre gli inquilini provvedono da soli alla pulizia delle cantine pagando operai esterni.

La Lega presenta interrogazione

“È inconcepibile che i cittadini siano costretti a fare i conti quotidianamente con i disagi causati dalla mancata manutenzione dell’immobile – ha detto Pamela Strippoli, capogruppo della Lega in Municipio – Nei prossimi giorni presenterò un’interrogazione al presidente del municipio e all’assessore competente per capire quali soluzioni pensano di mettere in campo per consentire agli inquilini di vivere con dignità negli appartamenti”.