Tor Bella Monaca: cantine allagate e fili elettrici scoperti, benvenuti nelle case del comune 

Maria è stanca e come lei molti altri condomini che nonostante continuino a segnalare i disagi legati al vivere quotidiano, assistono impotenti al dissolversi delle loro richieste. Nemmeno il tempo di correre ai ripari per una problematica che immediatamente se ne presenta una nuova.

Guaina posizionata male sul tetto, l'acqua penetra negli appartamenti

Lo sanno bene gli inquilini delle case popolati di via Agostino Mitelli, a Tor Bella Monaca, nel Municipio VI che convivono con cantine allagate, fili elettrici scoperti e infiltrazioni dal tetto perché: “E’ stata mal posizionata una guaina e l’acqua continua a penetrare fino a colare lungo le tubature degli appartamenti” ha aggiunto Maria. Il temporale dei giorni scorsi ha rischiato di procurare allagamenti: “L’intonaco ormai si sgretola e l’acqua che scorre lungo le pareti potrebbe entrare negli appartamenti se non prestiamo attenzione e il danno delle infiltrazioni è notevole” ha spiegato ancora. Basta scendere di qualcuno piano per incappare nelle cantine allagate, ormai da anni perché le fogne “non sono state realizzate in maniera esatta”.

Fili elettrici scoperti nei locali dei contatori

Ma non è tutto: nei locali dove sono presenti i contatori, penzolano fili elettrici scoperti che “Potrebbero diventare molto pericolosi per l’incolumità dei residenti – ha aggiunto l’inquilina – Ma nonostante tutti noi li segnaliamo da anni non è mai cambiato nulla, continuiamo a ricevere numeri di protocollo senza che nessuno si preoccupi di venire a fare manutenzione, ormai siamo stanchi anche di combattere”.