Torri: inizia la manutenzione di quattro palestre scolastiche

Troveranno una piacevole sorpresa gli studenti di quattro istituti scolastici del Municipio Sesto al loro rientro in classe il prossimo mese di settembre. Già perché durante l’estate squadre di operai saranno al lavoro per riqualificare alcune delle palestre scolastiche tra Ponte di Nona e Giardinetti.

Il bando regionale “Pronti, sport, via”

Il Municipio VI ha vinto il bando promosso dalla Regione Lazio dal titolo “Pronti, sport, via” per un ammontare di circa 300mila euro da investire nella ristrutturazione e riqualificazione delle palestre scolastiche: “Lavoriamo per la crescita sana dei nostri ragazzi attraverso l’attività fisica e un modo corretto di stare insieme” ha commentato al nostro giornale Alessandro Marco Gisonda, assessore allo sport e alla cultura della giunta di viale Cambellotti. “Siamo soddisfatti di questa risposta – ha continuato il delegato allo sport e vice presidente del Municipio anticipando – E restiamo in attesa dei fondi che abbiamo richiesto al Campidoglio per sistemare altre 30 palestre a seguito di un'indagine condotta con gli uffici tecnici sullo stato manutentivo dei locali e di una conseguente stima degli interventi necessari”.

Gli interventi nelle quattro palestre scolastiche

I lavori, avviati da qualche giorno, saranno consegnati entro l’inizio del nuovo anno scolastico. Interventi si stanno realizzando presso la palestra della scuola Elementare "De Sanctis" di via Giaquinto 24: rifacimento della copertura e della pavimentazione, sostituzione infissi interni, sistemazione bagni e spogliatoi, tinteggiatura delle pareti e altri interventi di finitura. L’importo di spesa ammonta a 74.580,10 euro circa. Interventi simili anche presso la palestra della scuola Elementare "Ciriello" di via O.A. Romero 90, per un importo di 75.000,00 euro. Infine, presso la palestra della scuola media "M.L.King" di via dei Giardinetti 85, qui oltre ai lavori canonici, ci saranno interventi per la realizzazione di una rampa per disabili, con un costro complessivo di 75.000,00 euro. E ancora presso la palestra della scuola media "Donatello" di via Grotte Celoni 20, stessi interventi e stesso importo.