Municipio VI: accessi sicuri alle scuole, prima che inizi il nuovo anno

Si torna a scuola. E prima che la campanella del primo giorno squilli nelle scuole del sesto municipio tutti gli accessi agli istituti saranno messi in sicurezza: parola del movimento cinque stelle di viale Cambellotti, a Tor Bella Monaca. Sopralluoghi e ricognizioni negli edifici del territorio e interventi di manutenzione se necessario: è questo il diktat uscito dalla commissione lavori pubblici di viale Cambellotti che di ritorno al lavoro, dopo la pausa estiva, ha dato agli uffici. “Abbiamo invitato in commissione anche il nuovo dirigente dell’ufficio tecnico – ha spiegato Giuseppe Agnini, presidente della commissione permanente – E abbiamo incaricato gli uffici di provvedere”.

Gli interventi chiesti dalla commissione di viale Cambellotti

“Abbiamo richiesto il monitoraggio e ripristino dell'efficienza della segnaletica orizzontale e verticale, dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali e per disabili in corrispondenza degli accessi ai plessi scolastici” ha aggiunto ancora Agnini. Non solo, dalla commissione anche la richiesta di ripristinare, laddove assente, l’efficienza degli accessi ai plessi.

Le scuole interessate dagli interventi di manutenzione prima dell’inizio del nuovo anno

Numero i plessi scolastici dove, da settimane, sono in corso i lavori di adeguamento antincendio. Tra questi, le scuole elementari di via Calimera e via degli Orafi, ma ancora via Aspertini e le scuole materne a Torre Maura, ancora “Crupi” a Torre Angela e “Gagliardi”. Sono in dirittura d’arrivo anche i lavori per le palestre scolastiche del municipio sesto che rientrano nell'ambito del bando regionale "Pronti, sport, via!".