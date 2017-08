E' tornata la luce in viale Santa Rita da Cascia, gli inquilini: "Ci siamo autotassati"

“Abbiamo ripristinato le luci nelle cantine, finalmente, erano al buio da anni”. E’ tanto l’entusiasmo qui, al civico 50 di viale Santa Rita da Cascia nel quartiere Tor Bella Monaca. Tiziana e Antonietta, rispettivamente presidente e vice presidente dell’associazione Tor Più Bella, hanno raggiunto un altro traguardo. Questo è solo l’ultimo in ordine di tempo perché da anni si occupano di fare manutenzione alla torre sostituendosi spesso all’Ater che ha in carico la struttura.

Ripristino dell’illuminazione esterna

“Ci siamo autotassati come al solito – ha commentato Tiziana sorridendo considerato che qui questa non è più neppure una novità – e abbiamo comprato le luci”. Non hanno provveduto solo alla manutenzione interna. Le donne di Tor Più Bella hanno anche fatto in modo che il cortile esterno quello da cui si accede proprio da viale Santa Rita da Cascia fosse illuminato. “Gli allacci erano stati staccati, li abbiamo fatti ripristinare, adesso qui di sera è proprio bello, è illuminato e anche la sicurezza è maggiore”, hanno spiegato. Intanto, mentre portano a termine questo lavoro pensano già a cosa fare nei prossimi giorni: “Vorremmo ristabilire un po’ di ordine all’interno dei parcheggi condominiali – ha spiegato Tiziana – dalla prossima settimana inizieremo a piantare i paletti per i posti macchina assegnati”.

"Abbiamo trovato le nostre auto rigate"

Dopo le minacce e le aggressioni del mese di giugno prima e del successivo luglio poi per Tiziana e Antonietta ancora non è arrivata la tregua. “Alcuni giorni fa abbiamo trovato entrambe le nostre macchine rigate, abbiamo pensato si possa trattare di un dispetto ma non ne siamo assolutamente sicure, certo è che la coincidenza è davvero notevole”. Intanto le donne di Tor Più Bella che in passato hanno anche ricevuto la visita della presidente Boldrini, sono ancora in attesa di una convocazione da parte del presidente del Municipio che all’indomani dell’aggressione (29 giugno ndr) aveva promesso loro un incontro a breve.