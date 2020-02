Il sesto municipio marcia contro l’autismo a partire dalle scuole

A partire da febbraio in cinque istituti comprensivi del territorio municipale saranno avviati corsi di informazione sull’autismo per giungere poi al 2 aprile, giornata mondiale dell’autismo con una maggiore consapevolezza. A promuovere l’iniziativa è l’assessorato alle politiche sociale, salute e pari opportunità del Municipio VI, in collaborazione con la ASL RM2.

Coinvolte del scuole del sesto municipio con un corso di sensibilizzazione

Saranno coinvolti in questo progetto alunni e insegnanti degli istituti “Elisa Scala”, “Emma Castelnuovo”, “Peppino Impastato”, “Villaggio Prenestino”. “Il progetto "MarciAMO per l'autismo" si articolerà attraverso tre percorsi specifici – ha spiegato l’assessora Sgaramella - il primo di sensibilizzazione nell’arco di una giornata nelle scuole, il secondo step invece sarà un incontro dedicato al tema presso il teatro Tor Bella Monaca il prossimo 16 marzo e l'ultimo, a cui tutti sono invitati, il 2 Aprile”.

La marcia per l'autismo in calendario per il prossimo 2 aprile

In occasione della Giornata Mondiale dell'Autismo, il 2 aprile, si svolgerà una marcia che partirà la mattina da via Polense (nel quartiere Castelverde) alle ore 9.00 e si concluderà presso il sito archeologico di Gabii intorno alle ore 12.00. “Sono tutti invitati a partecipare” ha concluso la delegata alle politiche sociali della giunta Romanella.