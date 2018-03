A Grotte Celoni le buche le chiude il consigliere Mastrangeli

Aveva annunciato “Se chi di competenza non avvierà interventi risolutivi ci penserò io” e così ha fatto. Protagonista della vicenda è Valter Mastrangeli, consigliere della Lista Marchini al Municipio Roma VI delle Torri. Nei giorni scorsi ha provveduto a chiudere con del bitume l’unica buca presente su via Acquaroni nel quartiere di Grotte Celoni, nella mattina di mercoledì si è trasferito in via Tito Monaci.

L'ironia social di Mastrangeli per annunciare la chiusura delle buche

“Stamattina un'auto è caduta in una delle tante e grosse voragini presenti su via del Fuoco Sacro, ho tirato fuori l’auto e ho provveduto a rimettere in sicurezza la via, in quanto dal municipio tutto tace”. Ha usato la consueta ironia il consigliere Mastrangeli per annunciare l’intervento effettuato. Anche quando ha ricoperto il ruolo di assessore ai lavori pubblici con la precedente giunta Scipioni, Mastrangeli ha promosso queste iniziative anche coadiuvato dall’associazione di volontari Tappami.

"Stanco dell'immobilismo dell'amministrazione"

“Ho provveduto alla chiusura di otto buche – ha spiegato – sono stanco dell’immobilismo dell’amministrazione, sono tanti troppi i cittadini che lamentano le cattive condizioni del manto stradale, una situazione che crea disagi e mette a rischio l’incolumità di automobilisti e motociclisti”. A donare il bitume un negoziante di zona: "Ringrazio il negozio Picchio - ha concluso - per aver gentilmente donato l'asfalto per svolgere un servizio destinato alla collettività".

