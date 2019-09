Torre Angela: materassi e cassettiere scaricati in via Artusi. La rabbia dei residenti

Collega via Laerte al giardino Tufili di viale Cambellotti e unisce i quartieri di Torre Angela e Tor Bella Monaca: via Artusi è una delle strade più lunghe del territorio e come tale ha diverse caratterizzazioni. Una di queste è la presenza di una discarica a cielo aperto, all’altezza del parco Conti, proprio difronte alle abitazioni e i residenti convivono con odori nauseabondi e viavai di gente che scarica. Dal Municipio: “Interverremo con una segnalazione” ha detto Katia Ziantoni, assessora all’ambiente della giunta Romanella.

Materassi e tv: benvenuti in via Artusi

Complice il buio ma anche i cassonetti che posizionati lungo la strada nascondono gran parte delle “malefatte” già perché a scaricare i rifiuti in questa strada sono ignoti che agiscono prevalentemente di notte. “I cassonetti sono posizionati sotto molte case – ha spiegato un residente al nostro giornale – Ma non per questo diventano sempre una discarica a cielo aperto”. Segnalazioni all’Ama per la rimozione dei rifiuti sono state fatte fino a luglio, da quel momento la resa: “Stiamo ancora aspettando che arrivino e nel frattempo la discarica cresce”. I cittadini hanno tentato anche un controllo “fai da te” ma: “Non potevamo rimanere a lungo appollaiati dieto i balconi di notte invece di dormire per fotografare gli zozzoni” hanno detto ancora al nostro giornale. Infine le richieste dei residenti della strada, chiare, puntuali e precise: o vengono spostati i cassonetti o si attiva una sorveglianza capace di arginare il fenomeno.

Cambia la viabilità in via Artusi

Da qualche settimana è cambiato il senso di viabilità in un tratto di via Artusi. “È stato invertito il senso unico di marcia nell’ultimo tratto della strada, quello compreso tra via Cristofano Roberta e via Saraceni proprio per facilitare il transito e la manovra dei mezzi di Ama - ha spiegato Katia Ziantoni - L’istituzione del nuovo senso di marcia è stato oggetto di apposita commissione convocata sul posto a seguito della quale l’UITS ha emesso la DD di traffico”.