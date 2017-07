Continuano le minacce a Tor Più Bella: “Presidente Romanella la stiamo ancora aspettando”

Era lo scorso 29 giugno quando Tiziana Ronzio, presidente dell’associazione Tor Più Bella, è stata aggredita dentro casa sua. Solo il giorno prima Tiziana aveva raccontato ai taccuini di Roma Today le pesante minacce che stava ricevendo. Da qualche anno Tiziana e gli altri si occupano di riqualificare la torre in cui vivono in viale Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca. Lo hanno fatto fino ad ora e continuano a farlo senza aver paura di niente e di nessuno, nonostante qui in questa torre gli animi non siano per niente sereni.

Le aggressioni verbali continuano

“Me la paghi” è una di quelle frasi che sento ripetere spesso – confessa Tiziana che ormai sembra quasi abituata e rassegnata a tutto questo – ma non mi fanno paura però mi infastidiscono questo sì perché qui c’è la sede dell’associazione e i ragazzi vanno e vengono”.

Tra pulizia delle cantine e giardinaggio

Qui le donne di Tor Più Bella hanno iniziato fin da subito ad effettuare piccoli interventi di manutenzione, sostituendosi in qualche modo all’Ater. Negli ultimi giorni hanno continuato la loro attività attraverso lo svuotamento e la pulizia delle cantine, hanno effettuato piccoli lavori di giardinaggio e riparato tutto quanto fosse nelle loro possibilità. Nell’androne di questa torre hanno anche disegnato un murales nell’androne del palazzo.

“Presidente Romanella la stiamo ancora aspettando”

E’ stata tanta la solidarietà giunta a Tiziana e all’associazione all’indomani dell’aggressione. Anche dal presidente del Municipio, Roberto Romanella, che dalla pagina FB istituzionale scriveva “Siamo in contatto con l’associazione con la quale il prima possibile calendarizzeremo un incontro finalizzato alla conoscenza delle loro attività”. Questo incontro però, nonostante sia trascorso quasi un mese dall’increscioso episodio, non è ancora avvenuto. Non solo: “Da tempo chiediamo una riunione, un incontro – spiega Tiziana – ci viene sempre promesso ma non si è mai svolto, sono mesi che chiediamo alle istituzioni di sederci intorno a un tavolo per presentare le nostre attività”. Ha concluso: “Non è possibile che non si trovi il tempo per incontrare un’associazione che lavora sul territorio”.