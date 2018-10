Tor Bella Monaca: il ministro Fontana in visita a Medicina Solidale

Il Ministro per la Famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana, ha vistato nella mattina di mercoledì il presidio di Riabilitazione di via Dionisio, nel quartiere Torre Angela, gestito dalla cooperativa Nuova Sair che accoglie oltre 150 persone con disabilità fisica e psichica, anche grave. Il centro è stato inserito del progetto della CEI. Ad accoglierlo Rosario Riccioluti, presidente di Nuova Sair, Giorgiana Favale, responsabile della struttura di via Dioniso, Armando Cancelli , direttore sanitario del centro Via Dionisio e Enrica Battisti, responsabile rapporti istituzionali di Nuova Sair.

Dopo avere visitato i diversi reparti del centro dove si è intrattenuto con gli ospiti e gli operatori, il Ministro ha incontrato anche i rappresentanti delle famiglie con figli disabili del quadrante Roma -Est in particolare il presidente dell'associazione, Francesco Milone. I genitori hanno evidenziato le problematiche di chi vive in periferia con un familiare disabile e con pochi mezzi economici accogliendo la disponibilità al dialogo del Ministro. Al termine della visita i ragazzi di via Dionisio hanno donato al Ministro un quadro dipinto da loro raffigurante l'Arena di Verona, città Natale di Fontana.

Nella mattina di mercoledì il Ministro Fontana si è spostato a Tor Bella Monaca, in via Aspertini, al centro di Medicina Solidale che assiste ogni anno 13 mila famiglie fragili del quadrante di Roma-Est e le persone in stato di disagio negli ambulatori di strada e in particolare in quello sotto il colonnato di San Pietro. Ad accoglierlo Lucia Ercoli, direttore sanitario dell'associazione Medicina Solidale e Mons. Paolo Lojudice, vescovo ausiliare di Roma, tra i fondatori del centro. L'incontro ha avuto come centro l'attenzione alle famiglie in difficoltà delle periferie, la tutela della vita e soprattutto quella dei minori fragili non accompagnati.