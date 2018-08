"Chiediamo uno sportello per prevenire l'usura" ma il M5S dice no

“Difendersi dall’usura è possibile soprattutto grazie alla prevenzione e all’informazione”. È questo il perno intorno cui il gruppo Fratelli d’Italia ha costruito la mozione presentata durante l’ultimo consiglio in viale Cambellotti per chiedere l’istituzione di uno sportello antiusura nei locali municipali. Il documento però è stato bocciato dalla maggioranza a cinque stelle: “La mancanza di competenza li ha portati a perdere i fondi per il 2018” ha commentato Pamela Strippoli, prima firmataria della mozione, facendo riferimento all’avviso pubblico della Regione Lazio che ha destinato ai municipi 750mila euro per progetti e programmi di contrasto all’usura e che è scaduto ad aprile di quest’anno.

Istituzione di uno sportello per prevenire il fenomeno dell’usura

“Tra i quartieri del VI Municipio si registra un’alta percentuale di soggetti vittime di usura o sovra-indebitamento – ha commentato Strippoli a margine dell’assemblea consiliare – Roma segna il record nazionale con l’applicazione dei tassi usurai fino al 1500%, questo servizio all’utenza sarebbe stato necessario e indispensabile”. Il gruppo Fratelli d’Italia ha puntato soprattutto sul nuovo bando per il prossimo anno, 2019: “Il Movimento cinque stelle ha bocciato anche lo stralcio della mozione che impegnava il presidente a predisporre i progetti per il prossimo anno”.

"Vigileremo su altre eventuali omissioni"

Ma Strippoli annuncia battaglia: “Vigilerò come un rapace su ogni bando e su questo soprattutto – ha concluso – se ci saranno ulteriori omissione da parte della maggioranza gliene chiederò conto”.