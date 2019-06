Torri: dal 10 giugno una nuova linea bus notturna

Potenziamenti e nuovi arrivi: alle Torri il trasporto pubblico, così come in altri municipi della città, subisce modifiche nelle prime due settimane del mese di giugno. La prima modifica, in ordine di tempo, si è avuta a partire dallo scorso 3 giugno quando è stato avviato il prolungamento dell’orario notturno della linea 314, fino alle ore 2.00.

Le novità riguardano i bus notturni

Nello specifico la revisione riguarda il prolungamento orario della linea 314 fino alle due di notte, l’istituzione della nuova linea N075 (via Prenestina, via Avola, via Roccalumera, via della Borghesiana, Ponte di Nona) e il potenziamento della linea N11 (ex N18) che collega Grotte Celoni - Tor Bella Monaca a Piazza Venezia. Per la nuova istituzione e il potenziamento della linea N11 si dovrà attendere, invece, il 10 giugno. Novità che i giovani della periferia hanno particolarmente apprezzato, soprattuto dal quartiere Castelverde dove i giovani lamentavano l'assenza di autobus notturni sentendosi di fatto penalizzati come raccontavano al nostro giornale nel luglio di due anni fa.

Ziantoni (M5s): "E' il risultato di un processo lungo"

“E’ il risultato di un processo lungo e partecipato durato oltre un anno e con non poche integrazioni” ha spiegato Katia Ziantoni, assessora alla mobilità del parlamentino di viale Cambellotti. Già perché come ha ricordato Ziantoni “Il primo parere del Consiglio era stato addirittura negativo aprendo la strada ad una copertura più capillare del territorio che ha tenuto conto anche delle analisi concluse sulle linee diurne portanti”.