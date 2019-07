Torri: va all’assessore alla cultura Gisonda il ruolo di vice presidente del Municipio

Francesca Filipponi ha rassegnato le sue dimissioni nella serata dello scorso giovedì lasciando vacante il posto di assessora alle politiche sociali e il ruolo di vice presidente del Municipio. A distanza di qualche giorno anche Giancarlo Colella, presidente della commissione patrimonio e capogruppo del M5s ha protocollato le sue dimissioni (lunedì ndr) per poi ritirale il giorno seguente ma il suo destino è ancora incerto perché “Per il regolamento non dovrebbe valere il ritiro” ha spiegato al nostro giornale Roberto Romanella, presidente del Municipio VI che a proposito delle “fughe” degli ultimi giorni ha commentato: “Siamo tutti sotto una grande pressione, lavoriamo tanto ma i risultati arrivano dopo molto tempo e ci scoraggiamo”.

Resta vacante la poltrona di assessore alle politiche sociali (per ora)

È tempo di colloqui in viale Cambellotti per trovare un degno sostituto di Francesca Filipponi, ormai ex assessora e nel frattempo le deleghe sono in mano al presidente del Municipio. “Ho incontrato un paio di persone fino ad ora che mi vengono segnalate come interessanti, non appena avrò fatto una scelta la condividerò con gli altri consiglieri e prenderemo una decisione”. In altro mare, quindi, mentre “Sto lavorando con gli uffici per portare avanti il lavoro interrotto” ha concluso.

È Alessandro Marco Gisonda il nuovo vice presidente del Municipio

Intanto un ruolo è stato affidato: a partire dalla mattina di giovedì sarà l’attuale assessore alla cultura e allo sport di viale Cambellotti, Alessandro Marco Gisonda, il nuovo vice presidente del Municipio: “Ha lavorato molto, merita di sedere su questa poltrona”.