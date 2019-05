Torri, il VI Municipio sbarca su Facebook, il prossimo passo è il canale YouTube

Dopo quasi tre anni di amministrazione a cinque stelle, il Municipio VI è diventato social e ha finalmente la sua pagina Facebook. Non solo, il governo municipale punta ad avere anche un canale YouTube (si spera in meno tempo). Ad annunciare la nuova veste “tecnologica” del Municipio è Alberto Ilaria, presidente del consiglio: “Un piccolo passo importante”.

La pagina FB del Municipio solo come supporto informativo, niente segnalazioni

La neonata pagina Facebook avrà l’onere e l’onore di divulgare tutte le informazioni che riguardano l’ente: si arricchirà, quindi, di tutte le informazioni già pubblicate sul sito del Municipio e sarà costantemente aggiornata. All’inserimento dei contenuti provvederanno gli uffici che già curano la parte web: “L’obiettivo – ha spiegato Alberto Ilaria – è divulgare il più possibile le informazioni riguardo gare, bandi, concorsi, tutto ciò che riguarda il funzionamento della macchina amministrativa”. La pagina si chiama “Municipio Roma VI delle Torri” e si presenta come un “supporto informativo” mettendo subito in chiaro una cosa: “Questa pagina non può essere utilizzata per presentare segnalazioni riguardanti l'amministrazione del territorio o reclami su disservizi inerenti il Municipio Roma VI” (si legge nelle info) per questo ci sono gli uffici preposti in Municipio.

Dopo FB, il Municipio punta al canale YouTube

Dopo l’avvio dello streaming per le sedute di consiglio, il Municipio punta ad avere anche un canale YouTube che non solo possa rendere pubblici gli incontri istituzionali ma anche fungere da archivio per tutte le riunioni.