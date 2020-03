Municipio VI, oltre un milione di euro per la manutenzione di parchi e giardini scolastici

Non solo messa in sicurezza ma anche riqualificazione degli spazi verdi scolastici grazie all’importo di circa 1.148.000 euro previsti per il 2020 al Municipio VI. “Già l’anno scorso abbiamo contato circa 100 abbattimenti, eseguiti all’interno delle aree verdi scolastiche, dopo anni di incuria da parte del Dipartimento Ambiente del Comune di Roma – ha detto al nostro giornale l’assessora all’ambiente della giunta Romanella, Katia Ziantoni - Da poco più di 1 anno e mezzo anche le competenze del verde verticale sono passate al Municipio che ha visto gradualmente aumentare le risorse in base al reale fabbisogno, ma anche alle capacità di spesa dimostrate.”

L'avvio della manutenzione alla scuola di via Acquaroni

Con il nuovo accordo quadro sono 133 gli esemplari monitorati solo all’interno dell’istituto comprensivo Acquaroni di Tor Bella Monaca: 60 abbattimenti, 19 trattamenti fitosanitari e un centinaio di potature di alleggerimento e di rimonda. Nel primo caso si tratta di alberi che presentano notevoli deficit della struttura portante causate da malattie della pianta o dall’assenza di manutenzione ordinaria. Negli altri due casi, la potatura consente alle essenze arboree di sopravvivere in salute e di prevenire le infestazioni di insetti e parassiti diminuendo il rischio di caduta.

Ziantoni: "Al dipartimento chiederemo di gestire direttamente anche i parchi"

“In questo periodo dell’anno è possibile eseguire entrambe i tipi di potature. Numerosi altri interventi sono stati eseguiti in via Paterno’, in via dell’Archeologia, in via Rugantino, solo per citarne alcune. Nell’IC Acquaroni il lavoro è stato particolarmente importante tanto da prevedere anche le piantumazioni di nuove essenze” ha aggiunto Ziantoni. La delegata all’ambiente ha specificato: “Il nostro ufficio tecnico, ha inoltre prodotto una specifica relazione che sarà inviata anche alle scuole, in accordo con le stesse, affinché questo diventi anche un momento di informazione e condivisione”. Ziantoni ha concluso: “Come abbiamo sostenuto in più occasioni, se avessimo la possibilità di gestire direttamente anche i parchi, non dovremmo sostituirci al Dipartimento in emergenza, ma potremmo programmare concretamente le azioni, anno per anno. Questo punto sarà di nuovo oggetto di discussione nell’ambito della riunione convocata dall’Assessore Fiorini la prossima settimana”.