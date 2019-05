Torri: nuove assunzioni, arrivano i “rinforzi” al Municipio VI

Sono entrati in servizio nuovi funzionari presso gli uffici del Municipio Roma VI delle Torri di viale Cambellotti. Gli assunti sono in totale otto, tra questi sette sono funzionari e uno è istruttore amministrativo. Non solo, anche il parco veicoli della polizia locale ha subito un incremento di auto e moto.

Dove sono stati impiegati i nuovi assunti?

Il numero delle nuove assunzioni per il Municipio di periferia è lo stesso di quello registrato nel Municipio centrale, il primo. “Ho disposto un atto di giunta per destinare i nuovi arrivati agli uffici progettazione e sport e cultura – ha spiegato al nostro giornale l’assessore Fulvio Romanelli con delega al personale – tutti hanno preso servizio già a partire dal 2 maggio e presto saranno dislocati nelle loro destinazioni”.

Polizia locale: dieci nuove macchine e due motociclette

L’ampliamento non ha interessato solo il personale ma anche il parco auto della polizia locale: “Ho chiesto che venissero assegnate al nostro municipio anche dieci macchine e due motociclette perché a causa dell’assenza dei mezzi, gli uomini della polizia locale erano costretti a fare servizi statici così adesso il loro operato è molto più dinamico” ha concluso Romanelli.