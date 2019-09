Municipio VI: 20 nuovi impiegati nella sede di viale Cambellotti

Venti nuovi assunti al Municipio Roma VI delle Torri che a partire dalla mattina di lunedì hanno preso servizio presso la sede di viale Cambellotti a Tor Bella Monaca. "La maggior parte di loro è stata assegnata all'ufficio anagrafico" ha detto a Roma Today l'assessore al personale del sesto Fulvio Romanelli.

Impiegati al settore anagrafico appena riaperto

L'esigenza manifestata in Campidoglio dai pentastellati del sesto municipio chiedeva un numero di circa 35 nuovi dipendenti ma per ora i nuovi arrivi ammontano a 20 unità. L'esigenza di "ripopolare" il settore anagrafico è nata anche dalla recente riapertura degli uffici che a causa della ristrutturazione avvenuta ad agosto sono stati chiusi un mese e "C'è molto lavoro da recuperare" ha detto ancora Romanelli che non esclude prossimi arrivi nei mesi futuri.

Sono stati 816 i neo assunti in tutta la città

A partire dalla mattina di lunedì, in tutta la città, hanno iniziato il loro nuovo impiego 816 dipendenti. La sindaca Raggi nel giorno della "vigilia" ha voluto, attraverso la sua pagina Facebook, dedicare gli auguri di buon lavoro ai neo assunti ricordando come, negli ultimi tre anni, siano state impiegate cinquemila nuove unità.