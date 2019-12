Torri: diciotto nuove postazioni per la raccolta degli olii esausti

Saranno 18 le postazioni per la raccolta degli olii vegetali esausti e saranno collocati sull’intero territorio municipale. Oltre la sede del sesto municipio (viale Cambellotti), i contenitori saranno posizionati anche presso i 13 centri anziani, la parrocchia S. Giovanni Maria Vianney, l’IC Acquaroni, l’IC Francesca Morvillo e la Biblioteca Rugantino.

In arrivo 18 postazioni: ecco dove

L’azienda Ama, un mese fa, ha inviato a tutti i municipi della città, una richiesta finalizzata ad individuare i punti più strategici e delicati dove poter posizionare i contenitori necessari alla raccolta degli olii vegetali esausti. Non solo, ha chiesto di fornire i riferimenti dei responsabili nelle varie strutture. Dall’assessorato all’ambiente, poi, l’invito a tutte le realtà del territorio per chiedere collaborazione.

Anche i comitati di quartiere manifestano interesse

“Abbiamo fornito ad Ama i numeri dei referenti di scuole, parrocchie e biblioteche che abbiamo già contattato in modo da tentare un nuovo approccio attraverso la comunicazione dell’azienda. Auspichiamo infatti che il servizio venga esteso in maniera più capillare possibile grazie anche all’aiuto dei comitati di quartiere che si stanno già interessando” ha detto Katia Ziantoni, assessora all'ambiente del parlamentino di viale Cambellotti. Nei giorni scorsi, il gruppo Lega del consiglio municipale ha presentato una mozione per chiedere non solo l’aumento delle postazioni per la raccolta dell’olio (attualmente due in tutto il municipio) ma per rendere periodica la necessaria pulizia dei contenitori e dei luoghi dove sono collocati.