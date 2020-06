Torri, il municipio cerca locali mensa per i dipendenti: “Ne hanno diritto”

Sono circa 600 i dipendenti che lavorano presso gli uffici del Municipio Roma VI delle Torri, a Tor Bella Monaca, e che ogni giorno utilizzano i buoni spesa del Comune di Romaper acquistare pasti presso i bar della zona o portano il pranzo da casa che consumano, spesso, sulle loro scrivanie.

Per dare loro la possibilità di avere uno spazio comune dove condividere il pasto, l’assessore Fulvio Romanelli, delegato al personale della giunta Romanella ha scritto un atto che sarà presentato giovedì: “Chiederò al direttore del municipio di individuare più locali da adibire allo spazio mensa dove i dipendenti possano fare le dovute pause”. Già perché il municipio, nella sua sede unica di viale Cambellotti, non dispone di spazi così grandi da poter contenere in contemporanea tutto il personale.

Se non fosse possibile individuare gli spazi all’interno della struttura di Tor Bella Monaca, per l’assessore Romanelli si potrebbe fare ricorso anche a aree comunali non lontane dal municipio o all’affitto di altri locali. L’interno delle sale mense sarebbe allestito, oltre che con sedie e tavoli, anche con macchinetta del caffè e forno a microonde. “È un loro diritto avere uno spazio dove fare la pausa pranzo” ha concluso Romanelli.

Il documento verrà discusso nella riunione di giunta il prossimo giovedì.