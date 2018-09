Il Municipio VI latita e alla messa in sicurezza ci pensano i cittadini: disegnate le strisce pedonali a Tor Bella Monaca

Di necessità virtù. Si può sintetizzare così quello sta avvenendo nell’ultimo periodo in alcuni dei quartieri del Municipio Roma VI delle Torri. Ormai, i cittadini e organizzazioni, delusi dalle mancate risposte dell’amministrazione a cinque stelle provvedono da soli al ripristino del decoro ma soprattutto alla messa in sicurezza.

Nelle notti scorse i militanti di Azione Frontale hanno disegnato le strisce pedonali lungo via Marcio Rutilio a Torre Spaccata: la strada era stata più volte segnalata da cittadini e consiglieri municipali del gruppo Fratelli d’Italia. Nella mattina di mercoledì un nuovo, ennesimo intervento da parte di volontari: in viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca, ignoti hanno disegnato altre strisce pedonali lungo un attraversamento poco sicuro.

“Non conosco l’autore del gesto – ha spiegato Valter Mastrangeli, consigliere della Lista Marchini a viale Cambellotti – so che il suo nome è Mirko e intendo ringraziarlo”. L’ex assessore ai lavori pubblici del parlamentino di Tor Bella Monaca che più volte è sceso in strada con piccone e bitume per chiudere le buche ha commentato: “Il nostro territorio ormai è allo sbando, completamente abbandonato tra rifiuti, buche, manutenzione assente, e ai cittadini non resta che scendere in strada per fare un lavoro che non gli spetta ma che compiono ugualmente perché sono esasperati”.