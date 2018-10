Il festival “Ribalta” di Tor Bella Monaca finisce in commissione trasparenza: “Vogliamo capire il metodo”

Il festival “Ribalta” finisce sul tavolo della commissione trasparenza di viale Cambellotti. L’attività che rientra nell’ambito del progetto di più ampio respiro “Estate Romana” è stato avviato sul territorio, a Tor Bella Monaca, nel 2017 e si concluderà nel 2019. “Quali iniziative sono state messe in campo lo scorso anno”? E’ questa la domanda che si pone l’associazione Tor Più Bella che ha chiesto di essere convocata in commissione per comprendere le modalità di realizzazione delle attività. L’appuntamento, chiesto anche da parte delle opposizioni, è fissato per la mattina di mercoledì nei locali del Municipio Roma VI delle Torri.

Ad accendere la polemica, non solo cittadina ma anche politica, il murale di Diamond realizzato su una delle facciate delle palazzine Ater di via Quaglia. E se all’interno dell’opposizione c’è chi ne chiede la rimozione e chi vuole vederci chiaro (qui le posizioni dei partiti politici), gli attivisti di Tor Più Bella ammettono: “A noi il murales piace, ci opporremo a chi dirà di cancellarlo ma quello che contestiamo è il modo attraverso cui una iniziativa così importante è stata portata avanti”. Tor Più Bella, contattata inizialmente dal soggetto promotore dell’evento, 999 Contemporary, è stata poi messa da parte: “Siamo stati esclusi dal progetto ma abbiamo una lettera di manifestazione di interesse da parte nostra, oltretutto siamo cittadini del quartiere e vogliamo vederci chiaro”.

Hanno concluso: “Secondo noi, un progetto così andava condiviso con la cittadinanza, con gli inquilini dei palazzi anche nelle primissime fasi per scegliere insieme un progetto comune, questa per noi è la condivisione”. Tuttavia hanno concluso: “Qualora la modalità di partecipazione cambiasse noi saremmo più che contenti di supportare un progetto come questo”.