E' nato il quartiere Belvedere dopo anni di lotta da parte degli abitanti

È nato il quartiere Belvedere: finalmente è stata riconosciuta una vera identità alla zona compresa tra Tor Bella Monaca, Grotte Celoni e Due Leoni. La votazione unanime del consiglio del Municipio Roma VI delle Torri alla votazione della mozione presentata dalla Lista Marchini ha regalato soddisfazione e giubilo agli abitanti del quartiere che per anni hanno portato avanti questa battaglia.

Dal comitato di quartiere: "Siamo molto contenti"

“A Belvedere tutti i maggiorenni hanno firmato la petizione promossa dal comitato per il riconoscimento dello status di quartiere” ha spiegato Alvaro Basilio che da oltre vent’anni è presidente del comitato di quartiere. Belvedere conta all’incirca 8mila abitanti e i firmatari della petizione sono oltre 7500. “Siamo molto contenti, per noi è un momento storico – ha aggiunto Basilio che ha specificato – non avere un’identità intesa come quartiere ha creato per lungo tempo veri disagi e questo ha avuto come conseguenza anche la denominazione della stazione metro “Fontana Candida” che invece ricade esattamente nel nostro territorio.

La mozione presentata dalla Lista Marchini e votata all'unanimità

A presentare la mozione nell’aula Giovanni Paolo II di viale Cambellotti è stato Valter Mastrangeli, consigliere della Lista Marchini: “Belvedere è uno dei tanti quartieri nati in maniera spontanea ed è giusto che venga riconosciuto come tale – ha precisato - così come nel linguaggio comune vengono indicati i pariolini o i trasteverini, è giusto anche che tutte le attività commerciali adesso si possano identificare come appartenenti al quartiere senza più indicarle semplicemente con la via di riferimento”.