Nasone rotto al parco di via del Rugantino, dal comitato: "Le zanzare la fanno da padrone"

E' rotto da due settimane il nasone del parco di via del Rugantino nel quartiere Torre Spaccata del Municipio Roma VI delle Torri. Cresce la rabbia dei residenti: "Assistiamo ad uno spreco continuo di acqua" hanno commentato dal comitato Roma Est.

Nasone rotto da settimane, l'appello alle istituzioni

L'acqua che fuoriesce dal nasone all'interno del parco ha creato un piccolo "lago artificiale" all'interno dell'area: "Qui si deposita fango e le zanzare la fanno da padrone – ha commentato Emanuele Licopodio del comitato Roma Est – ma il danno maggiore è lo spreco di acqua a cui assistiamo impotenti ogni giorno". E da qui anche un appello alle istituzioni: "E' giunto il momento di intervenire – ha concluso Licopodio – le istituzioni facciano la loro parte e risolvano in tempi brevi questo enorme disagio".

"Abbiamo segnalato, inoltre mappatura delle fontane"

Abbiamo raggiunto Giuseppe Agnini, presidente della commissione lavori pubblici: "La segnalazione per il guasto al nasone del parco di via del Rugantino è stata già presentata e provvederemo ad un sollecito". Intanto Agnini ha puntualizzato: "Abbiamo chiesto all'azienda Acea una mappatura di tutte le fontanelle dislocate nel territorio di nostra competenza e siamo in attesa di riscontro". Una volta ottenuto il documento: "Provvederemo alla razionalizzazione delle utenze per verificare la possibilità di nuove aperture o spostamenti così da rendere più efficiente la localizzazione in funzione delle esigenze del territorio" ha concluso Agnini.