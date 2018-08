Nuovo porta a porta in VI municipio: al via dal 6 agosto anche a Tor Bella Monaca Vecchia

Continua la “rivoluzione” nei quartieri del Municipio Roma VI delle Torri con il nuovo sistema di raccolta differenziata. Dopo i “quartierini” di Due Leoni e Fontana Candida è la volta di Tor Bella Monaca Vecchia. A partire da lunedì 6 agosto nuovi calendari di raccolta e nuovi orari per il ritiro.

I quartieri soffrono la presenza dei rifiuti tra le strade

Nei giorni scorsi l’assessora all’ambiente del parlamentino di viale Cambellotti, Katia Ziantoni, durante un’intervista al nostro giornale aveva anticipato l’avvio nel nuovo quartiere precisando: “Entro la fine del 2018 tutti i quartieri del Municipio Roma VI saranno interessati dalla nuova raccolta”. Intanto però i quartieri più grandi, come Tor Bella Monaca, Torre Angela, Corcolle soffrono la presenza di discariche a cielo aperto, odori nauseabondi e roghi appiccati ai rifiuti per protesta.

Il nuovo calendario per la raccolta

E' la sindaca a fornire tutte le indicazioni per affrontare il nuovo sistema di gestione dei rifiuti nel territorio di Tor Bella Monaca Vecchia: "Il nuovo calendario prevede 3 giorni a settimana nei quali i cittadini dovranno esporre contemporaneamente due tipologie di rifiuto: sempre la frazione organica “umida” e la frazione “secca” prevista dal giorno del calendario - si legge in un nota - in ciascuno dei tre giorni di ritiro, bisognerà esporre sempre il contenitore dell’organico abbinato una volta a quello della carta, una volta a quello di plastica-metalli e una volta a quello del residuo indifferenziato”.

Infine: “L’esposizione dei bidoncini e dei mastelli è a cura dei cittadini ed è prevista sempre nella fascia oraria serale, dalle 19:00 alle 21:00. I giorni sono indicati nel materiale informativo distribuito insieme ai contenitori”.