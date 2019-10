Occupazioni abusive a Tor Bella Monaca: dopo il censimento, le denunce. Prossima tappa lo sgombero

Ancora occupazioni abusive alla 'Torre' 3 di Tor Bella Monaca. Dopo il blitz con un primo censimento dello scorso 10 luglio, sono state eseguite nella giornata di martedì 29 ottobre ulteriori verifiche alla palazzina che si trova al civico 10 di largo Ferruccio Mengaroni da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, unitamente ad alcune unità del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri.

Gli agenti hanno censito 75 nuclei familiari, proseguendo l'attività avviata la scorsa estate. Nel corso delle verifiche sulla regolarità dei titoli di assegnazione degli alloggi, sono state denunciate sei persone per occupazione abusiva, mentre sono tuttora in corso ulteriori accertamenti su 15 alloggi, su cui si dovrebbe procedere, come annunciato dal comandante del Corpo presente al blitz del 10 luglio, con uno sgombero in base alle indicazioni dell'amministrazione comunale.

Controlli capillari anche nelle cantine, nei box e su 150 veicoli rinvenuti nell'area, con 15 mezzi posti sotto sequestro perché privi di assicurazione o di provenienza furtiva.