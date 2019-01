Sabato l'open day dell'Istituto comprensivo di via Acquaroni

L’Istituto comprensivo di via Acquaroni a Tor Bella Monaca apre le porte per accogliere le famiglie degli studenti già iscritti e di quelli futuri. L'appuntamento è fissato per la giornata del 19 gennaio alle ore 9:00 e a lanciare l'invito è il professore Senatore dirigente scolastico della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria per l'Open Day.

Durante la giornata verrà illustrata l’offerta formativa con la visione di un filmato e inoltre sarà possibile visitare i laboratori e gli ambienti scolastici. Il personale di segreteria supporterà le famiglie per effettuare l’iscrizione online. Gli alunni, saranno preziose guide, consapevoli informatori, protagonisti ineccepibili per i genitori e per i ragazzi che faranno ingresso nell’Istituto. I docenti nei laboratori, nelle palestre, nelle aule, nella biblioteca daranno sapiente dimostrazione della qualità dell’offerta formativa che identifica l’Istituto.

"L’immagine che rimarrà uscendo dalle scuole - ha spiegato il dirigente scolastico - è quella di un Istituto vicino al territorio, unito, che accoglie, ascolta, progetta e innova, in cui gli studenti sono coinvolti e felici di appartenere a questa realtà". L'invito del dirigente: "Venite, siamo pronti con una serie di iniziative.Vi aspettiamo numerosi".