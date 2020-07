“No alle lezioni scolastiche nelle palestre”. La denuncia del consigliere Dario Nanni

Mancano poche settimane alla ripresa dell’anno scolastico che, si annuncia, caratterizzato da novità e “stravolgimenti” tutti finalizzati a garantire le distanze di sicurezza per evitare il contagio da Covid-19. Tra le ipotesi paventate da alcune dirigenze scolastiche anche l’utilizzo dei locali delle palestre adibite a aule. Un provvedimento che di fatto, toglierebbe a alunni e studenti, la possibilità di praticare la disciplina sportiva.

"Utilizzare le palestre scolastiche per fare le lezioni è un'idea sbagliata che andrebbe a danneggiare l'attività fisica, a tutti gli effetti parte dell'insegnamento – ha denunciato Dario Nanni, consigliere del gruppo Misto di viale Cambellotti – Non solo, danneggerebbe anche le centinaia di associazioni sportive che ospitano migliaia di ragazzi durante il pomeriggio. Conosco personalmente decine di associazioni e polisportive che sono un punto di riferimento in molte zone della città, soprattutto in periferia, dove svolgono in ruolo sociale fondamentale sopperendo spesso all'assenza e ai limiti delle istituzioni".

Ha poi concluso: “Comprendo la difficoltà dei dirigenti scolastici ma è assurdo cercare di risolvere un problema per crearne un altro. Mi auguro che il Governo intervenga per scongiurare questa ipotesi che alcuni presidi stanno cercando di mettere in atto".