Lo scaricatore con il Pandino bianco bloccato sulla 'frigo street': sei mila euro di multa

Prima è stato individuato, poi multato e la sua auto sequestrata: è finita così la corsa del “pandino bianco” sorpreso a scaricare i frigoriferi in via Amico Aspertini a Tor Bella Monaca. Lungo la strada, ribattezzata “frigo-street” nel cuore della periferia est della città, situata nelle immediate vicinanze di una scuola, da tempo venivano scaricati i rifiuti ingombranti lontani da occhi indiscreti.

"Hanno portato via la Panda con tutti i frigoriferi"

“Hanno portato via la Panda bianca con tutti i frigoriferi – ha fatto sapere Giuliano Pacetti, consigliere del Movimento Cinque Stelle in Campidoglio attraverso la sua pagina Facebook - La panda che, a guardarla così sovraccarica fa tenerezza, era priva di assicurazione e senza revisione dal 2004”.

La multa al conducente dell'auto per danno ambientale

Sulle sorti del conducente ha specificato: “Il suo proprietario invece ha la patente scaduta da 10 anni. Ora dovrà pagare una multa per danno ambientale (da 600 a 6000 euro) mentre le sanzioni del codice della strada ammontano a circa 10.000 euro”. E una chiosa diventata ormai un mantra per i grillini: “Chi sporca, paga”