VI municipio: entro tre mesi l’avvio dei lavori di riqualificazione per i parchi del Municipio

Al Parco Conti i lavori di riqualificazione sono già stati avviati lo scorso dicembre con la sistemazione del verde, i prossimi step riguarderanno la riqualificazione dell’area ludica. Entro tre mesi, invece, sarà avviata la manutenzione anche agli altri due parchi vincitori del “bando periferie”: Collina della Pace e Parco dell’Acqua e del vino.

L’avvio dei lavori entro tre mesi a Collina della Pace e al parco dell’Acqua e del Vino

Tempi di attesa relativamente brevi per la consegna dei lavori al Parco Conti. Già perché dopo la rimozione: dei quadrotti di cemento con un tappeto di gomma colata, verranno istallate nuove panchine e ricostruito il campo da calcio contestualmente alla piantumazione di nuovi arbusti. Gli interventi saranno realizzati entro cinque mesi. Per il parco di Collina della Pace, si è in attesa della valutazione della congruità dell’offerta, tuttavia il progetto prevede il ripristino delle fontane monumentali, il potenziamento dell’area ludica. Non solo, all’interno dell’area saranno posizionate sei nuove panchine, una recinzione e sarà costruita l’area cani. I lavori a Borghesiana, stando a quanto emerge dalla commissione ambiente della scorsa settimana, dovranno essere avviati nei prossimi tre mesi.

Dalla sistemazione del verde e all’edificazione di zone ludiche

Nello stesso arco di tempo, saranno avviati anche i lavori al parco dell’Acqua e del Vino. In questo caso, parte della vigna verrà estromessa dal progetto perché l’area su cui ricade non coincide con il catasto. All’interno dello spazio verrà realizzata una staccionata di circa 250 metri, una balaustra a protezione delle fontane, riqualificazione del campo da bocce e dell’area ludica, e sarà edificato un campo da calcio in terra battuta. “Siamo felici che questi spazi verdi vengano riqualificati e che il risultato finale sia stato anche frutto di un percorso partecipato con le associazioni di quartiere” ha commentato Katia Ziantoni, delegata all’ambiente della giunta Romanella.