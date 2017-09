Iniziano i lavori al parco Aurora, il papà: "Nei prossimi giorni saranno collocati i giochi"

Il parco Aurora, finalmente, sta diventando una realtà. Qui nel cuore della periferia Est della città, nel quartiere Villa Verde, il sogno dei genitori di Aurora, la piccola scomparsa a pochi giorni dalla nascita a causa di una terribile malattia, si sta realizzando. E' papà Guido a raccontare alla nostra redazione a che punto sono arrivati i lavori e qual è il progetto del parco inclusivo di via Gagliano del Capo.

Prima la palizzata, poi la pulizia

"Abbiamo superato diverse faccende burocratiche – ha raccontato con orgoglio – e adesso finalmente sono partiti i lavori". Qui nell'area verde sono stati due gli step necessari affinchè gli interventi potessero proseguire: "Abbiamo provveduto a collocare la palizzata intorno al parco e a ripulirlo – ha spiegato – e qui un ringraziamento doveroso al comitato di quartiere, soprattutto ad Mario Puliafito che sta seguendo i lavori con dedizione".

"Abbiamo presentato richieste in Municipio"

Sul progetto ha aggiunto: "Abbiamo disegnato la lettera A e all'interno verranno collocati i giochi". Ma ci sono anche delle richieste che papà Guido ha avanzato al Municipio, alla giunta Scipioni prima e alla giunta Romanella ora: "Chiediamo l'ubicazione di una fontanella all'interno del parco, un parcheggio per disabili, una banchina per la fermata degli autobus e dissuasori per la velocità su via Gagliano del Capo". Sull'allestimento ha aggiunto: "Contiamo di montare i giochi nei prossimi giorni e di procedere all'inaugurazione del parco i primi giorni di ottobre".