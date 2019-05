Torri: taglio del nastro al parco del VI Municipio

Era diventato “terra di nessuno” pur essendo chiuso e non accessibile. Dalla mattina di venerdì il “parco del Municipio” di Tor Bella Monaca è tornato alla cittadinanza dopo un’operazione di ripristino del decoro e di contrasto al degrado.

Chiusa da anni, l'area è stata riqualificata

L’area era chiusa da anni ma “Dopo aver trovato fondi disponibili da investire abbiamo proceduto alla ristrutturazione” ha spiegato Giancarlo Colella, presidente della commissione patrimonio di viale Cambellotti. Nonostante l’opera fosse stata conclusa già da alcune settimane, l’amministrazione municipale a guida cinque stelle ha atteso l’arrivo di tutta la documentazione per procedere con il taglio del nastro. “Già all’inizio della nostra consiliatura – ha continuato Colella – da soli abbiamo provveduto al taglio dell’erba e alla sistemazione dell’area, demandando al servizio giardini la raccolta delle siringhe usate.

Panchine, alberi e un ulivo simbolo della pace

Il parchetto, situato tra la sede del Municipio e via Aspertini, è stato allestito con alberi, panchine, ciottoli e anche un ulivo, come albero della pace. L’area è accessibile anche ai portatori di handicap e si trova nelle adiacenze degli uffici dei servizi sociali. Non è eslcuso che in futuro al parco potrà anche essere assegnato un nome.