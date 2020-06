Tor Bella Monaca, al parco di via Cigola orti urbani e sicurezza

Entro la fine dell’anno il parco di via Cigola sarà riqualificato completamente, parola del Movimento Cinque Stelle. All’interno di una delle aree verdi del quartiere Tor Bella Monaca, verranno effettuati interventi di messa in sicurezza, sarà recuperato lo stato vegetativo con la realizzazione di orti urbani. Non solo, operazioni di riqualificazione riguarderanno anche i laghetti presenti all’interno del parco e l’area ludica. I costi per effettuare il restyling del parco ammontano a circa 200mila euro.

Il parco, realizzato con fondi europei nell'ambito del progetto "Urban", è stato progressivamente abbandonato negli anni fino a raggiungere uno stato di degrado notevole. Nel novembre dello scorso anno, il parco è stato chiuso per problemi di sicurezza legati al vicino fossato. Un lavoro congiunto tra Municipio VI e Dipartimento all’ambiente ha permesso di procedere al progetto di riqualificazione e sarà il Dipartimento stesso a occuparsi della gara per l’affidamento dei lavori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Questo parco si aggiunge all’elenco delle aree verdi censite al catasto che verranno riqualificate, su input del Municipio VI – ha spiegato Katia Ziantoni, assessora all’ambiente del parlamentino di viale Cambellotti - Il progetto, nato da un’idea dell’Assessorato Municipale alla Cultura e realizzato dagli uffici tecnici municipali, è stata la sintesi di più interessi che hanno trovato il sostegno diretto della Sindaca che ringraziamo per il supporto. Entro la fine dell’anno un altro spazio verde viene restituito ai cittadini”.